Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 1 серпня, визначилися чотири учасники третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" в Афінах зіграв внічию 2:2 з грецьким "Панатінаїкосом" та через поразку у першій грі 1:3 вилетів з турніру. Команда Олександра Кучера продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому відбірковому колі зустрінеться з чеською "Славією".
На груповому етапі ЛЧ Україну представлятиме переможець прем'єр-ліги "Шахтар".
Результат
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі
1 серпня
"Панатінаїкос" (Греція) - "Дніпро-1" (Україна) 2:2 (перша гра - 3:1)
Голи: Шпорар, 15, 7 - Довбик, 24, Сарапій, 54
Вилучення: Танчик, 75 ("Дніпро-1")
БАТЕ (Білорусь) - "Аріс" (Кіпр) 3:5 (2:6)
Голи: Громико, 15, Мартинов, 48, Лаптєв, 90+3 (пен.) - Бабіка, 8, Гоміс, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Степінські, 74
"Олімпія" (Словенія) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:1(1:1)
Голи: Елснік, 18, 90+2 - Десподов, 15
Вилучення: Сон, 83 ("Лудогорець")
Нереалізований пенальті: Десподов, 90+11
"Слован" (Словаччина) - "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) 2:2 (1:0)
Голи: Чаврич, 5, Зуберу, 66 - Барішич, 75, Іванчич, 90+3
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