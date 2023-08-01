Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" в Афінах зіграв внічию 2:2 з грецьким "Панатінаїкосом" та через поразку у першій грі 1:3 вилетів з турніру. Команда Олександра Кучера продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому відбірковому колі зустрінеться з чеською "Славією".

На груповому етапі ЛЧ Україну представлятиме переможець прем'єр-ліги "Шахтар".

Результат

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі

1 серпня

"Панатінаїкос" (Греція) - "Дніпро-1" (Україна) 2:2 (перша гра - 3:1)

Голи: Шпорар, 15, 7 - Довбик, 24, Сарапій, 54

Вилучення: Танчик, 75 ("Дніпро-1")

БАТЕ (Білорусь) - "Аріс" (Кіпр) 3:5 (2:6)

Голи: Громико, 15, Мартинов, 48, Лаптєв, 90+3 (пен.) - Бабіка, 8, Гоміс, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Степінські, 74

"Олімпія" (Словенія) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:1(1:1)

Голи: Елснік, 18, 90+2 - Десподов, 15

Вилучення: Сон, 83 ("Лудогорець")

Нереалізований пенальті: Десподов, 90+11

"Слован" (Словаччина) - "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) 2:2 (1:0)

Голи: Чаврич, 5, Зуберу, 66 - Барішич, 75, Іванчич, 90+3