Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
У вівторок, 19 липня, відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі
19 липня
"Жальгіріс" (Литва) – "Мальме" (Швеція) 1:0
Гол: Урега, 49
"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцарія) 3:2
Голи: Каді, 17, Ваджі, 36, 66 – Камбері, 65, Крюезіу, 85 (пен.)
"Пюнік" (Вірменія) – "Дюделанж" (Люксембург) 0:1
Гол: Хаджі, 72
"Лудогорець" (Болгарія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія) 3:0
Голи: Сотіріу, 26, 35, Тіаго, 90+4
"Мідтьюлланд" (Данія) – АЕК (Кіпр) 1:1
Голи: Святченко, 84 – Дюрчо, 81
"Лінфиілд" (Північна Ірландія) – "Буде-Глімт" (Норвегія) 1:0
Гол: Міллар, 83
"Динамо" (Хорватія) – "Шкупі" (Північна Македонія) 2:2
Голи: Адемі, 44, Петкович, 86 – Кеван, 25, Сепас, 89
- Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
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