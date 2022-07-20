Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

19 липня

"Жальгіріс" (Литва) – "Мальме" (Швеція) 1:0

Гол: Урега, 49

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцарія) 3:2

Голи: Каді, 17, Ваджі, 36, 66 – Камбері, 65, Крюезіу, 85 (пен.)

"Пюнік" (Вірменія) – "Дюделанж" (Люксембург) 0:1

Гол: Хаджі, 72

"Лудогорець" (Болгарія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія) 3:0

Голи: Сотіріу, 26, 35, Тіаго, 90+4

"Мідтьюлланд" (Данія) – АЕК (Кіпр) 1:1

Голи: Святченко, 84 – Дюрчо, 81

"Лінфиілд" (Північна Ірландія) – "Буде-Глімт" (Норвегія) 1:0

Гол: Міллар, 83

"Динамо" (Хорватія) – "Шкупі" (Північна Македонія) 2:2

Голи: Адемі, 44, Петкович, 86 – Кеван, 25, Сепас, 89

Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

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