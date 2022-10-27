Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 26 жовтня
У середу, 27 жовтня, були зіграні ще вісім матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
5-й тур
26 жовтня
Група А
"Аякс" (Нідерланди) - "Ліверпуль" (Англія) 0:3
Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52
"Наполі" (Італія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 3:0
Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80
Група B
"Брюгге" (Бельгія) - "Порту" (Португалія) 0:4
Голи: Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еустакіо, 60
"Атлетико" (Іспанія) - "Байєр" (Німеччина) 2:2
Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 50 - Діабі, 9, Хадсон-Одой, 29
Нереалізований пенальті: Карраско, 90+9
Група С
"Інтер" (Італія) - "Вікторія" (Плзень, Чехія) 4:0
Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87
"Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 0:3
Голи: Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5
Група D
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Марсель" (Франція) 2:1
Голи: Камада, 3, Коло Муяні, 27 - Гендузі, 22
"Тоттенгем" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) 1:1
Голи: Бентанкур, 80 - Едвардс, 22
- 25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
- Італійський "Мілан" розгромно переміг загребське "Динамо".
- 26 жовтня бельгійський "Брюгге" вдома поступився "Порту" з рахунком 0:4.
- У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів міланський "Інтер" розгромно переміг чеську "Вікторію Плзень".
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