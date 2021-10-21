Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 20 жовтня, були зіграні фінальні 8 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
20 жовтня
Група Е
"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна) 1:0
Гол: Піке, 36
"Бенфіка" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина) 0:4
Голи: Сане, 70, 85, Евертон, 80 (авт.), Левандовські, 82
Група G
"Зальцбург" (Австрія) - "Вольфсбург" (Німеччина) 3:1
Голи: Адейемі, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15
"Лілль" (Франція) - "Севілья" (Іспанія) 0:0
Група F
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:4
Голи: Еліа, 77 - Сантос, 6, Морено, 16, 89, Чуквуезе, 90+2
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Аталанта" (Італія) 3:2
Голи: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15, Демірал, 29
Група Н
"Зеніт" (Росія) - "Ювентус" (Італія) 0:1
Гол: Кулушевські, 87
"Челсі" (Англія) - "Мальме" (Швеція) 4:0
Голи: Крістенсен, 9, Жоржинью, 21, (пен.), 57 (пен.), Хаверц, 48
- Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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