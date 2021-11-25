Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Достроково місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів собі забронювали англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", мадридський "Реал", мюнхенська "Баварія", французький ПСЖ, лісабонський "Спортінг" і амстердамський "Аякс".



У Лізі Європи зіграють команди, які не кваліфікувались в плей-офф ЛЧ, а посіли треті місця у своїх квартетах. Серед таких клубів вже точно молдавський "Шериф" і пітерський "Зеніт".



А от українські команди "Динамо" та "Шахтар" потрапили у неприємний список клубів, які гарантовано завершать груповий раунд ЛЧ на четвертих позиціях. Серед них також турецький "Бешикташ" і шведський "Мальме".



Ліга чемпіонів



5-й тур



24 листопада



Група А



"Манчестер Сіті" (Англія) - ПСЖ (Франція) 2:1



Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50



"Брюгге" (Бельгія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:5



Голи: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Сілва, 26

Група B



"Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія) 2:0



Голи: Тьяго, 52, Салах, 70



"Атлетико" (Іспанія) - "Мілан" (Італія) 0:1



Голи: Мессіас, 87

Група C



"Спортінг" (Португалія) - "Борусія" Дортмунд (Німеччина) 3:1



Голи: Педру, 30, 39, Порро, 81



"Бешикташ" (Туреччина) - "Аякс" (Нідерланди) 1:2



Голи: Геззаль, 22 (пен.) - Алле, 54, 69

Група D



"Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Україна) 2:0



Голи: Джеко, 61, 67



"Шериф" (Молдова) - "Реал" (Іспанія) 0:3



Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

Після цього в іншому матчі нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".

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