Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
Вчора, 8 грудня, були зіграні сім матчів 6-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00
В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.
Матч "Аталанта" - "Вільярреал" був перенесений через снігопад і відбудеться сьогодні, 9 грудня.
Ліга чемпіонів
6-й тур
8 грудня
Група E
"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 3:0
Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссіале, 62
"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 2:0
Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22
Група F
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:1
Голи: Грінвуд, 9 - Рідер, 42
"Аталанта" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія) - Перенесений
Група G
"Зальцбург" (Австрія) - "Севілья" (Іспанія) 1:0
Гол: Окафор, 50
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Лілль" (Франція) 1:3
Голи: Штеффен, 89 - Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78
Група Н
"Зеніт" (Росія) - "Челсі" (Англія) 3:3
Голи: Клаудінью, 38, Азмун, 11, Оздоєв, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62
"Ювентус" (Італія) - "Мальме" (Швеція) 1:0
Голи: Кін, 18
- 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
- В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.
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