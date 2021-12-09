Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00



В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.



Матч "Аталанта" - "Вільярреал" був перенесений через снігопад і відбудеться сьогодні, 9 грудня.



Ліга чемпіонів



6-й тур



8 грудня



Група E



"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 3:0



Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссіале, 62



"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 2:0



Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22

⏰ RESULTS ⏰



Benfica, LOSC & Salzburg secure last-16 spots ????



ℹ️ Barcelona, Sevilla & Wolfsburg miss out on final day



???? Best performance?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".

В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.

Група FГрінвуд, 9 - Рідер, 42Група GОкафор, 50Штеффен, 89 - Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78Група НКлаудінью, 38, Азмун, 11, Оздоєв, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62Кін, 18

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