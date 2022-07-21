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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

21 липня, 2022 четвер
07:31
Спорт

У середу, 20 липня, були зіграні матчі 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

20 липня

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:0

ХІК (Фінляндія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 1:2

Голи: Радулович, 50 - Хори, 6 (пен.), Копіц, 57

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Олімпіакос" (Греція) 1:1

Голи: Хазіза, 90+2 - Цінкернагель, 7

"Ференцварош" (Угорщина) - "Слован" (Словаччина) 1:2

Голи: Захаріассен, 70 - Кашія, 81, Баргесян, 86

"Марибор" (Словенія) - "Шериф" (Молдова) 0:0

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