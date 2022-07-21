Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 20 липня, були зіграні матчі 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
20 липня
"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:0
ХІК (Фінляндія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 1:2
Голи: Радулович, 50 - Хори, 6 (пен.), Копіц, 57
"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Олімпіакос" (Греція) 1:1
Голи: Хазіза, 90+2 - Цінкернагель, 7
"Ференцварош" (Угорщина) - "Слован" (Словаччина) 1:2
Голи: Захаріассен, 70 - Кашія, 81, Баргесян, 86
"Марибор" (Словенія) - "Шериф" (Молдова) 0:0
- 20 липня київське "Динамо" зіграло внічию проти турецького "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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