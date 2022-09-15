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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

15 вересня, 2022 четвер
06:06
Спорт Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів

У середу, 14 вересня, були зіграні 9 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV

Ліга чемпіонів

2-й тур

14 вересня

Група A 

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Наполі" (Італія) 0:3

Голи: Політано, 68 (пен.), Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1

Група E

"Мілан" (Італія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 3:1

Голи: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56

"Челсі" (Англія) - "Зальцбург" (Австрія) 1:1

Голи: Стерлінг, 48 - Окафор, 75

Група F 

"Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія) 1:1

Голи: Мудрик, 29 - Бондаренко, 10 (авт.)

"Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина) 2:0

Голи: Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1

Група G 

"Копенгаген" (Данія) - "Севілья" (Іспанія) 0:0

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:1

Голи: Стоунс, 80, Холанд, 84 - Беллінгем, 56

Група H

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - ПСЖ (Франція) 1:3

Голи: Чері, 24 - Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Ювентус" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія) 1:2

Голи: Мілік, 4 - Жоау Маріу, 43, Нерес, 55

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футбол
Ліга чемпіонів
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