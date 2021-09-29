Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 28 вересня, були зіграні вісім матчів 2-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й тур
28 вересня
"Аякс" (Нідерланди) - "Бешикташ" (Туреччина) 2:0
Голи: Бергхюйс, 17, Алле, 43
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) 1:0
Гол: Мален, 37
"Шахтар" (Україна) - "Інтер" (Італія) 0:0
"Реал" (Іспанія) - "Шериф" (Молдова) 1:2
Голи: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаєв, 25, Тіль, 90
Скасований гол: Бруну, 72
ПСЖ (Франція) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:0
Голи: Гує, 8, Мессі, 74
"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія) 1:2
Голи: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ріц, 40
"Порту" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:5
Голи: Таремі, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 81
"Мілан" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:2
Голи: Леау, 20 - Грізманн, 84, Суарез, 90+7 (пен.)
Вилучення: Кессьє, 29
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.
- У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе