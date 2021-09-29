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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

29 вересня, 2021 середа
07:00
Спорт "Мілан" - "Атлетико"

У вівторок, 28 вересня, були зіграні вісім матчів 2-го туру Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

2-й тур

28 вересня

"Аякс" (Нідерланди) - "Бешикташ" (Туреччина) 2:0

Голи: Бергхюйс, 17, Алле, 43

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Спортінг" (Португалія) 1:0

Гол: Мален, 37

"Шахтар" (Україна) - "Інтер" (Італія) 0:0

"Реал" (Іспанія) - "Шериф" (Молдова) 1:2

Голи: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаєв, 25, Тіль, 90

Скасований гол: Бруну, 72
ПСЖ (Франція) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:0

Голи: Гує, 8, Мессі, 74

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія) 1:2

Голи: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ріц, 40
"Порту" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:5

Голи: Таремі, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 81

"Мілан" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:2

Голи: Леау, 20 - Грізманн, 84, Суарез, 90+7 (пен.)

Вилучення: Кессьє, 29

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