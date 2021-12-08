Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 7 грудня, були зіграні вісім матчів 6-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
6-й тур
7 грудня
Група А
"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:1
Голи: Собослай, 24, Сілва, 71 - Марез, 77
ПСЖ (Франція) - "Брюгге" (Бельгія) 4:1
Голи: Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (пен.) - Ріц, 68
Група B
"Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:2
Голи: Томорі, 29 - Салах, 36, Орігі, 55
"Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:3
Голи: Олівейра, 90+6 (пен.) - Грізманн, 56, Корреа, 90, Де Пауль, 90+2
Група C
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Бешикташ" (Туреччина) 5:0
Голи: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен.), 53, Холанд, 68, 81
"Аякс" (Нідерланди) - "Спортінг" (Португалія) 4:2
Голи: Алле, 8 (пен.), Ентоні, 42, Нерес, 58, Бергхюйс, 62 - Сантос, 22, Табата, 78
Група D
"Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова) 1:1
Голи: Фернанду, 42 - Ніколов, 90+3
"Реал" (Іспанія) - "Інтер" (Італія) 2:0
Голи: Кроос, 17, Асенсіо, 79
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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