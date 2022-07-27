Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 26 липня, були зіграні повторні матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
26 липня
"Шкупі" (Північна Македонія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 0:1 (2:3 за сумою двох матчів)
Гол: Адемі, 47
"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:1 (2:4)
Голи: Грін, 21, Емаху, 88 - Каулі, 90+1
"Дюделанж" (Люксембург) - "Пюнік Єреван" (Вірменія) 1:4 (2:4)
Голи: Хассан, 21- Жунінью, 24, Юрічич, 54, 85, Отубанджо, 76
"Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словенія) 1:0 (1:0)
Гол: Янсане, 88
"Вікторія Плзень" (Чехія) - ХІК (Фінляндія) 5:0 (7:1)
Голи: Перніца, 11, Сікора, 21, 73, Гейда, 31, Клімент, 84
"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Мідтьюланн" (Данія) 1:1, серія пенальті - 3:4 (2:3)
Голи: Олатунджі, 9 - Дальсгор, 12
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе