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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

27 липня, 2022 середа
04:42
Спорт Ліга чемпіонів

У вівторок, 26 липня, були зіграні повторні матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

26 липня

"Шкупі" (Північна Македонія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 0:1 (2:3 за сумою двох матчів)

Гол: Адемі, 47

"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Лудогорець" (Болгарія) 2:1 (2:4)

Голи: Грін, 21, Емаху, 88 - Каулі, 90+1

"Дюделанж" (Люксембург) - "Пюнік Єреван" (Вірменія) 1:4 (2:4)

Голи: Хассан, 21- Жунінью, 24, Юрічич, 54, 85, Отубанджо, 76

"Шериф" (Молдова) - "Марибор" (Словенія) 1:0 (1:0)

Гол: Янсане, 88

"Вікторія Плзень" (Чехія) - ХІК (Фінляндія) 5:0 (7:1)

Голи: Перніца, 11, Сікора, 21, 73, Гейда, 31, Клімент, 84

"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Мідтьюланн" (Данія) 1:1, серія пенальті - 3:4 (2:3)

Голи: Олатунджі, 9 - Дальсгор, 12

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футбол
Ліга чемпіонів
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