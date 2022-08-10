Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У підсумку в плей-офф вийшли київське "Динамо", норвезький "Буде/Глімт", кіпрський "Аполлон", чеська "Вікторія Плзень", сербська "Црвена Звезда", португальська "Бенфіка", загребське "Динамо", азербайджанський "Карабах", нідерландський ПСВ та шотландський "Рейнджерс".

У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16-17 і 23-24 серпня.

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі

9 серпня

"Штурм" (Австрія) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:1)

Голи: Гейлунд, 27 - Вівчаренко, 97, Циганков, 112

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Рояль Уніон" (Бельгія) 3:0 (Перший матч - 0:2)

Голи: Таверньє, 45 (пен.), Чолак, 58, Тільман, 79

ПСВ (Нідерланди) - "Монако" (Франція) 3:2 (Перший матч - 1:1)

Голи: Верман, 21, Гутьєррес, 89, Де Йонг, 109 - Маріпан, 58, Бен Єддер, 70

"Ференцварош" (Угорщина) - "Карабах" (Азербайджан) 1:3 (Перший матч - 1:1)

Голи: Траоре, 86 - Зубір, 7, Ваджі, 54, 78

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Лудогорець" (Болгарія) 4:2 (Перший матч - 2:1)

Голи: Дрміч, 12, Оршіч, 27 (пен.), 44, Петкович, 87 (пен.) - Десподов, 45+4, 49 (пен.)

"Мідтьюланн" (Данія) - "Бенфіка" (Португалія) 1:3 (Перший матч - 1:4)

Голи: Сісто, 63 - Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

"Пюнік Єреван" (Вірменія) - "Црвена Звезда" (Сербія) 0:2 (Перший матч - 0:5)

Голи: Канга, 44 (пен.), Павков, 60

"Вікторія Плзень" (Чехія) - "Шериф" (Молдова) 2:1 (Перший матч - 2:1)

Голи: Клімент, 10, Москера, 62 - Аканбі, 47 (пен.)

"Аполлон" (Кіпр) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 2:0 (Перший матч - 0:4)

Голи: Онженда, 19, Колль, 27

"Жальгіріс" (Литва) - "Буде/Глімт" (Норвегія) 1:1 (Перший матч - 0:5)

Голи: К'єреме, 39 - Мугіша, 51