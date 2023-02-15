Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 14 лютого, були зіграні стартові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
14 лютого
"Мілан" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія) 1:0
Гол: Б. Діас, 7
ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина) 0:1
Гол: Коман, 53
Скасований гол: Мбаппе, 82
Вилучення: Павар, 90+2 (друга жовта картка)
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем".
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