Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

4-й тур

12 жовтня

Група А

19:45 - "Наполі" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)

22:00 - "Рейнджерс" (Шотландія) - "Ліверпуль" (Англія)

Група B

19:45 - "Атлетико" (Іспанія) - "Брюгге" (Бельгія)

22:00 - "Байєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)

Група C

22:00 - "Вікторія Плзень" (Чехія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 - "Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)

Група D

22:00 - "Спортинг" (Португалія) - "Марсель" (Франція)

22:00 - "Тоттенгем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".

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