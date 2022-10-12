Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 жовтня
У середу, 12 жовтня, будуть зіграні ще вісім матчів 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
12 жовтня
Група А
19:45 - "Наполі" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
22:00 - "Рейнджерс" (Шотландія) - "Ліверпуль" (Англія)
Група B
19:45 - "Атлетико" (Іспанія) - "Брюгге" (Бельгія)
22:00 - "Байєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)
Група C
22:00 - "Вікторія Плзень" (Чехія) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 - "Барселона" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)
Група D
22:00 - "Спортинг" (Португалія) - "Марсель" (Франція)
22:00 - "Тоттенгем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
Прямі трансляції усіх матчів на Megogo
- 11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
- У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".
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