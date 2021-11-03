Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 3 листопада, будуть зіграні 8 матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках мадридський "Реал", у якому грає Андрій Лунін.
Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Брюгге", де гратиме Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Свій матч зіграє "Шериф" Юрія Вернидуба, в суперниках "Інтер".
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
4-й тур
3 листопада
Група А
22.00. "Манчестер Сіті" (Англія) - "Брюгге" (Бельгія)
22.00. "РБ Лейпциг" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
Група В
19.45. "Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія)
22.00. "Ліверпуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія)
Група С
22.00. "Спортінг" (Португалія) - "Бешикташ" (Туреччина)
22.00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди)
Група D
19.45. "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)
22.00. "Шериф" (Молдова) - "Інтер" (Італія)
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
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