Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках мадридський "Реал", у якому грає Андрій Лунін.



Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Брюгге", де гратиме Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Свій матч зіграє "Шериф" Юрія Вернидуба, в суперниках "Інтер".



Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.



Ліга чемпіонів



4-й тур



3 листопада



Група А



22.00. "Манчестер Сіті" (Англія) - "Брюгге" (Бельгія)



22.00. "РБ Лейпциг" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)



Група В



19.45. "Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія)



22.00. "Ліверпуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія)



Група С



22.00. "Спортінг" (Португалія) - "Бешикташ" (Туреччина)



22.00. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди)



Група D



19.45. "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)



22.00. "Шериф" (Молдова) - "Інтер" (Італія)

2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".

В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".

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