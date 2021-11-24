Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 24 листопада, будуть зіграні ще вісім матчів 5-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
5-й тур
24 листопада
19:45 "Бешикташ" (Туреччина) - "Аякс" (Нідерланди)
19:45 "Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Туреччина)
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Мілан" (Італія)
22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Лейпциг" (Німеччина)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Спортінг" (Португалія) - "Борусія" Дортмунд (Німеччина)
22:00 "Шериф" (Молдова) - "Реал" (Іспанія)
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
- Після цього португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони".
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