Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 8 грудня, будуть зіграні фінальні матчі групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляція всіх матчів буде доступна на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
6-й тур
8 грудня
Група Н. 19.45. "Зеніт" (Росія) - "Челсі" (Англія)
Група Н. 19.45. "Ювентус" (Італія) - "Мальме" (Швеція)
Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
Група F. 22.00. "Аталанта" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія)
Група G. 22.00. "Зальцбург" (Австрія) - "Севілья" (Іспанія)
Група G. 22.00. "Вольфсбург" (Німеччина) - "Лілль" (Франція)
Група Е. 22.00. "Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)
Група Е. 22.00. "Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія)
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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