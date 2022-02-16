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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

16 лютого, 2022 середа
08:00
Спорт "Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів

Сьогодні, 16 лютого, будуть зіграні чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 лютого

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)

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