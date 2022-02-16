Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
Сьогодні, 16 лютого, будуть зіграні чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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