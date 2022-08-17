Про це повідомляє Еспресо.TV.

За прогнозом букмекерів, "Динамо" є аутсайдером першої зустрічі. На перемогу киян коефіцієнт 5,1. Виграш "Бенфіки" оцінюють в 1,76. Нічия - 4.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.

Транслятор усіх матчів ЛЧ - сервіс Megogo.

Ліга чемпіонів

Плей-офф, кваліфікація. Перші матч

17 серпня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Вікторія Плзень" (Чехія)

22:00 "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.

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