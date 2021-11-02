Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
У вівторок, 2 листопада, будуть зіграні стартові матчі 4-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе київське "Динамо", у суперниках іспанська "Барселона".
Українці з особливим інтересом також будуть стежити за матчем "Баварія" - "Бенфіка", де гратиме Роман Яремчук. Свій матч зіграє "Аталанта" Руслана Малиновського, на них чекає дуель з МЮ.
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
4-й тур
20 листопада
Група Е
19:45 "Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія)
Група G
19:45 "Вольфсбург" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Лілль" (Франція)
Група F
22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Група Н
19:45 "Ювентус" (Італія) - "Зеніт" (Росія)
22:00 "Мальме" (Швеція) - "Челсі" (Англія)
- Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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