Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Трансляція всіх матчів буде доступна на медіасервісі Megogo.



Ліга чемпіонів



6-й тур



7 грудня



Група А



19:45 "Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)



19:45 ПСЖ (Франція) - "Брюгге" (Бельгія)



Група B



22:00 "Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)



22:00 "Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія)



Група C



22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Бешикташ" (Туреччина)



22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Спортінг" (Португалія)



Група D



22:00 "Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова)



22:00 "Реал" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

Після цього в іншому матчі нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb