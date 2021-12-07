Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
Сьогодні, 7 грудня, будуть зіграні вісім матчів 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляція всіх матчів буде доступна на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
6-й тур
7 грудня
Група А
19:45 "Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)
19:45 ПСЖ (Франція) - "Брюгге" (Бельгія)
Група B
22:00 "Мілан" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія)
Група C
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Бешикташ" (Туреччина)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Спортінг" (Португалія)
Група D
22:00 "Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
- Після цього в іншому матчі нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".
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