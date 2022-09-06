Про це повідомляє Еспресо.TV.

У стартовому турі групового раунду у вівторок, 6 вересня, "Шахтар" зіграє у гостях з німецьким "Лейпцигом". У іншому матчі групи F чинний переможець ЛЧ іспанський "Реал" зустрінеться у Глазго з шотландським "Селтіком".

У найстатуснішому матчі ігрового дня у групі H французький ПСЖ прийматиме італійський "Ювентус".

Усі матчі наживо можна переглянути на платформі Megogo.

Ліга чемпіонів

1-й тур

6 вересня

Група E

19:45 - "Динамо" (Хорватія) - "Челсі" (Англія)

22:00 - "Зальцбург" (Австрія) - "Мілан" (Італія)

Група F

22:00 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна)

22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Реал" (Іспанія)

Група G

19:45 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Копенгаген" (Данія)

22:00 - "Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Група H

22:00 - ПСЖ (Франція) - "Ювентус" (Італія)

22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)

Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo

25 серпня у Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Лейпциг" та "Селтік".

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