Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру
У вівторок, 6 вересня, стартує новий сезон у футбольній Лізі чемпіонів, французький ПСЖ зіграє проти італійського "Ювентуса"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стартовому турі групового раунду у вівторок, 6 вересня, "Шахтар" зіграє у гостях з німецьким "Лейпцигом". У іншому матчі групи F чинний переможець ЛЧ іспанський "Реал" зустрінеться у Глазго з шотландським "Селтіком".
У найстатуснішому матчі ігрового дня у групі H французький ПСЖ прийматиме італійський "Ювентус".
Усі матчі наживо можна переглянути на платформі Megogo.
Ліга чемпіонів
1-й тур
6 вересня
Група E
19:45 - "Динамо" (Хорватія) - "Челсі" (Англія)
22:00 - "Зальцбург" (Австрія) - "Мілан" (Італія)
Група F
22:00 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна)
22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Реал" (Іспанія)
Група G
19:45 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Копенгаген" (Данія)
22:00 - "Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
Група H
22:00 - ПСЖ (Франція) - "Ювентус" (Італія)
22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)
Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo
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25 серпня у Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Лейпциг" та "Селтік".
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