Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє у Варшаві проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

Ліга чемпіонів

6-й тур

1 листопада

Група A

22:00 - "Ліверпуль" (Англія) - "Наполі" (Італія)

22:00 - "Рейнджерс" (Шотландія) - "Аякс" (Нідерланди)

Група B

19:45 - "Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія)

19:45 - "Баєр" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія)

Група C

22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)

22:00 - "Вікторія" (Чехія) - "Барселона" (Іспанія)

Група D

22:00 - "Спортинг" (Португалія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

22:00 - "Марсель" (Франція) - "Тоттенгем" (Англія)

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb