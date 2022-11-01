Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 листопада
У вівторок 1 листопада стартує заключний тур групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє у Варшаві проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.
Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.
Ліга чемпіонів
6-й тур
1 листопада
Група A
22:00 - "Ліверпуль" (Англія) - "Наполі" (Італія)
22:00 - "Рейнджерс" (Шотландія) - "Аякс" (Нідерланди)
Група B
19:45 - "Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія)
19:45 - "Баєр" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія)
Група C
22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)
22:00 - "Вікторія" (Чехія) - "Барселона" (Іспанія)
Група D
22:00 - "Спортинг" (Португалія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
22:00 - "Марсель" (Франція) - "Тоттенгем" (Англія)
- 25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
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