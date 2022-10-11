Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між "Селтіком" та "Лейпцигом" у квартеті F розпочнеться у Глазго о 22:00. "Шахтар" зіграє проти "Реала" у Варшаві, гра також розпочнеться о 22:00.

Після першого кола групового раунду "Реал" має 9 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 4 пунктами - другий. У німецького "Лейпцига" 3 бали, у шотландського "Селтіка" - 1.

Ліга чемпіонів

4-й тур

11 жовтня

Група E

22:00 - "Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія)

22:00 - "Динамо" (Хорватія) - "Зальцбург" (Австрія)

Група F

22:00 - "Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)

22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина)

Група G

19:45 - "Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Севілья" (Іспанія)

Група H

19:45 - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Ювентус" (Італія)

22:00 - ПСЖ (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)

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5 жовтня "Шахтар" програв "Реалу" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.

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