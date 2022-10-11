Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 жовтня
У вівторок 11 жовтня у групі F, де грає "Шахтар", шотландський "Селтік" прийматиме німецький "Лейпциг"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між "Селтіком" та "Лейпцигом" у квартеті F розпочнеться у Глазго о 22:00. "Шахтар" зіграє проти "Реала" у Варшаві, гра також розпочнеться о 22:00.
Після першого кола групового раунду "Реал" має 9 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 4 пунктами - другий. У німецького "Лейпцига" 3 бали, у шотландського "Селтіка" - 1.
Ліга чемпіонів
4-й тур
11 жовтня
Група E
22:00 - "Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія)
22:00 - "Динамо" (Хорватія) - "Зальцбург" (Австрія)
Група F
22:00 - "Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)
22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Група G
19:45 - "Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
22:00 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Севілья" (Іспанія)
Група H
19:45 - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Ювентус" (Італія)
22:00 - ПСЖ (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)
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- 5 жовтня "Шахтар" програв "Реалу" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.
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