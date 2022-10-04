Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4 жовтня
У вівторок 4 жовтня у 3-му турі Ліги чемпіонів італійський "Інтер" прийматиме "Барселону", а бельгійський "Брюгге" зіграє з іспанським "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після двох турів "Інтер" та "Барселона" мають по 3 очка та ділять друге-третє місце в групі C. Лідирує з 6 пунктами німецька "Баварія", яка сьогодні прийматиме чеську "Вікторію", яка поки не здобула жодного балу.
"Брюгге", за який грають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь, йде першим у групі B з 6 очками. У "Баєра" та іспанського "Атлетико" по 3 пункти, португальський "Порту" не набрав жодного балу.
"Шахтар" свій матч 3-го туру зіграє 5 жовтня у Мадриді проти іспанського "Реалу".
Ліга чемпіонів
3-й тур
4 жовтня
Група A
22:00 - "Ліверпуль" (Англія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
22:00 - "Аякс" (Нідерланди) - "Наполі" (Італія)
Група B
22:00 - "Порту" (Португалія) - "Баєр" (Німеччина)
22:00 - "Брюгге" (Бельгія) - "Атлетико" (Іспанія)
Група C
19:45 - "Баварія" (Німеччина) - "Вікторія" (Чехія)
22:00 - "Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)
Група D
19:45 - "Марсель" (Франція) - "Спортинг" (Португалія)
22:00 - "Айнтрахт" (Німеччина) - "Тоттенгем" (Англія)
Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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