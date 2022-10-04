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Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4 жовтня

4 жовтня, 2022 вiвторок
08:19
Спорт Роман Яремчук

У вівторок 4 жовтня у 3-му турі Ліги чемпіонів італійський "Інтер" прийматиме "Барселону", а бельгійський "Брюгге" зіграє з іспанським "Атлетико"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Після двох турів "Інтер" та "Барселона" мають по 3 очка та ділять друге-третє місце в групі C. Лідирує з 6 пунктами німецька "Баварія", яка сьогодні прийматиме чеську "Вікторію", яка поки не здобула жодного балу. 

"Брюгге", за який грають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь, йде першим у групі B з 6 очками. У "Баєра" та іспанського "Атлетико" по 3 пункти, португальський "Порту" не набрав жодного балу. 

"Шахтар" свій матч 3-го туру зіграє 5 жовтня у Мадриді проти іспанського "Реалу".  

Ліга чемпіонів 

3-й тур

4 жовтня

Група A 

22:00 - "Ліверпуль" (Англія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 

22:00 - "Аякс" (Нідерланди) - "Наполі" (Італія)

Група B

22:00 - "Порту" (Португалія) - "Баєр" (Німеччина)

22:00 - "Брюгге" (Бельгія) - "Атлетико" (Іспанія) 

Група C 

19:45 - "Баварія" (Німеччина) - "Вікторія" (Чехія)

22:00 - "Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)

Група D 

19:45 - "Марсель" (Франція) - "Спортинг" (Португалія) 

22:00 - "Айнтрахт" (Німеччина) - "Тоттенгем" (Англія) 

Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
Барселона
Баварія
Реал
Атлетико
Роман Яремчук
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