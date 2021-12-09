Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Динамо"
Київське "Динамо" посіло четверте місце в групі E і завершило виступ у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.
"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи.
У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.
У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00
В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.
- 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".
- В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.
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