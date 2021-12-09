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Головна Спорт Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Динамо"

Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Динамо"

9 грудня, 2021 четвер
00:24
Спорт Ілля Забарний та Роман Яремчук

Київське "Динамо" посіло четверте місце в групі E і завершило виступ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.

"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи.  

У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.

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