Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.



"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи.



У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.



У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів. Початок о 13:00



В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї країни.





8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".

В іншому матчі "Баварія" розгромила "Барселону" та відправила іспанців у Лігу Європи.

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