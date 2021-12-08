Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"
Донецький "Шахтар" посів останнє місце в групі D і закінчив єврокубковий сезон
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За 6 матчів "Шахтар" набрав лише 2 бали і посів останнє місце в своїй групі. "Гірники" закінчили для себе євросезон без перемог. Вони по одному разу зіграли внічию проти "Інтера" та "Шерифа".
"Реал" переміг у групі D з 15 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба посів третю позицію з 7 балами.
"Реал" та "Інтер" зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ, а на "Шериф" чекає плей-офф Ліги Європи.
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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