Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За 6 матчів "Шахтар" набрав лише 2 бали і посів останнє місце в своїй групі. "Гірники" закінчили для себе євросезон без перемог. Вони по одному разу зіграли внічию проти "Інтера" та "Шерифа".



"Реал" переміг у групі D з 15 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба посів третю позицію з 7 балами.



"Реал" та "Інтер" зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ, а на "Шериф" чекає плей-офф Ліги Європи.





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