Ліга чемпіонів: Який вигляд має підсумкова турнірна таблиця у групі "Шахтаря"
"Шахтар" фінішував у своїй групі у Лізі чемпіонів третім та продовжить виступи у Лізі Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі ЛЧ "Шахтар" програв у Варшаві "Лейпцигу" 0:4 та із 6 очками посів у групі F третю позицію. Німці набрали 12 балів та вийшли до 1/8 фіналу головного єврокубка з другого місця. Іспанський "Реал" в заключному турі переміг "Селтік" 5:1 та з 13 пунктами виграв змагання у групі. Шотландці з 2 очками замкнули турнірну таблицю.
"Шахтар" продовжить виступи у Лізі Європи. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 7 листопада.
- 2 листопада у Варшаві у 6-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" поступився "Лейпцигу" та вибув з турніру
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