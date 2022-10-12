Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після нічиї з "Реалом"
Після 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" займає третє місце у квартеті F
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" грав проти "Реала" у столиці Польщі - Варшаві. Матч на стадіоні "Війська Польського" закінчився з рахунком 1:1.
Після 4-х турів групового раунду "Реал" має 10 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 5 пунктами - третій. У німецького "Лейпцига" 6 балів, у шотландського "Селтіка" - 1.
У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграє проти "Селтіка", а "Реал" з "Лейпцигом". Матчі пройдуть 25 жовтня.
- 11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
- У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".
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