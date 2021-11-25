Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки "Інтеру"
Донецький "Шахтар" займає четверте місце в своїй групі і втратив будь-які шанси на плей-офф єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції.
"Реал" очолив групу D з 12 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба закріпився на третій позиції, у них 6 балів.
У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа". Матч відбудеться 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
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