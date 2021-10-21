Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 3-го туру
Київське "Динамо" займає останнє місце в своїй групі після 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" поступилося "Барселоні" 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та йде другою.
Друге коло групового раунду ЛЧ "Динамо" розпочне 2 листопада у Києві матчем проти "Барселони".
- Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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