Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 3-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" поступилося "Барселоні" 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та йде другою.

Друге коло групового раунду ЛЧ "Динамо" розпочне 2 листопада у Києві матчем проти "Барселони".





Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".

В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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