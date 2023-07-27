Ліга чемпіонів: завершились перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду
У середу, 26 липня, завершилися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, що відбувались впродовж двох днів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів – це 24 команди, розділені на дванадцять ігрових протистоянь. Переможці за сумою двох ігор виходять у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, переможені переходять у третій раунд кваліфікації Ліги Європи.
Ліга чемпіонів
Кваліфікацій. 2-й раунд. Перші матчі.
26 липня.
"Аріс" (Кіпр) – БАТЕ (Білорусь) 6:2
Голи: Гоміс 17 (пен.), Бенгтссон 32, Бане 40 (автогол), Гоміс 60, Монтнор 83, Стенпінські 90+1 (пен.) – Концевой 48, Хадаркевич 65
"Шериф" (Молдова) – "Маккабі" (Хайфа, Тель-Авів) 1:0
Гол: Талаль 28
"Ракув" (Польща) – "Карабах" (Азербайджан) 3:2
Голи: Джафаркулієв 55 (автогол), П'ясецький 71, Кіттель 90+1 – Джіджа 73, Джіджа 75
"Лудогорець" (Болгарія) – "Олімпія" (Словенія) 1:1
Голи: Янков 44 – Елснік 14
КІ Клаксвік (Фарерські острови) - "Хеккен" (Швеція) 0:0
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У перший ігровий день другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, 25 липня, відбулися сім матчів.
"Дніпро-1" 25 липня теж стартував у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ, де поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:1.
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