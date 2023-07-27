Про це повідомляє Еспресо.TV.

Другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів – це 24 команди, розділені на дванадцять ігрових протистоянь. Переможці за сумою двох ігор виходять у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, переможені переходять у третій раунд кваліфікації Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

Кваліфікацій. 2-й раунд. Перші матчі.

26 липня.

"Аріс" (Кіпр) – БАТЕ (Білорусь) 6:2

Голи: Гоміс 17 (пен.), Бенгтссон 32, Бане 40 (автогол), Гоміс 60, Монтнор 83, Стенпінські 90+1 (пен.) – Концевой 48, Хадаркевич 65

"Шериф" (Молдова) – "Маккабі" (Хайфа, Тель-Авів) 1:0

Гол: Талаль 28

"Ракув" (Польща) – "Карабах" (Азербайджан) 3:2

Голи: Джафаркулієв 55 (автогол), П'ясецький 71, Кіттель 90+1 – Джіджа 73, Джіджа 75

"Лудогорець" (Болгарія) – "Олімпія" (Словенія) 1:1

Голи: Янков 44 – Елснік 14

КІ Клаксвік (Фарерські острови) - "Хеккен" (Швеція) 0:0

Хто представлятиме в ЛЧ 2023/24 Україну

Чемпіон України "Шахтар" у новому сезоні зіграє відразу на груповому раунді головного єврокубка.

У перший ігровий день другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, 25 липня, відбулися сім матчів.

"Дніпро-1" 25 липня теж стартував у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ, де поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:1.