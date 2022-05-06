Ліга Європи: результати матчів півфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Айнтрахт" виявився сильнішим за лондонський "Вест Гем" (3:1 за сумою двох матчів), а "Рейнджерс" сенсаційно переміг німецький "Лейпциг" (3:2)



Фінал Ліги Європи пройде 18 травня. Матч пройде на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.



Ліга Європи



Півфінал



5 травня



"Рейнджерс" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 3:1 (Перший матч - 0:1)



Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 - Нкунку, 71

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія) 1:0 (Перший матч - 2:1)



Гол: Борре, 26

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