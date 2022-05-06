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Ліга Європи: результати матчів півфіналу

6 травня, 2022 п'ятниця
06:14
Спорт Андрій Ярмоленко

Ввечері 5 травня були зіграні півфінальні матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Айнтрахт" виявився сильнішим за лондонський "Вест Гем" (3:1 за сумою двох матчів), а "Рейнджерс" сенсаційно переміг німецький "Лейпциг" (3:2)

Фінал Ліги Європи пройде 18 травня. Матч пройде на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.

Ліга Європи

Півфінал

5 травня

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 3:1 (Перший матч - 0:1)

Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 - Нкунку, 71

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія) 1:0 (Перший матч - 2:1)

Гол: Борре, 26

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футбол
Ліга Європи
Лейпциг
результати
фінал
півфінал
Рейнджерс
Вест Гем
Айнтрахт
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