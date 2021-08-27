Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
27 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З цього сезону Ліга Європи пройде за новим форматом. На груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.
Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть треті місця в своїх квартетах Ліги Європи, зіграють в Лізі конференцій.
Вперше з сезону 2007/08 у груповому етапі Ліги Європи не зіграють українські клуби.
Проте українські вболівальники зможуть повболівати за українців, які виступають в іноземних клубах. У Лізі Європи зіграє "Вест Гем" Андрія Ярмоленка, "Лудогорець" Ігоря Пластуна і "Ференцварош" Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна.
Ліга Європи
Груповий етап
Група А
1. "Ліон" (Франція)
2. "Рейнджерс" (Шотландія)
3. "Спарта" (Прага, Чехія)
4. "Брондбю" (Данія)
Група B
1. "Монако" (Франція)
2. ПСВ (Нідерланди)
3. "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
4. "Штурм" (Австрія)
Група C
1. "Наполі" (Італія)
2. "Лестер" (Англія)
3. "Спартак" (Росія)
4. "Легія" (Польща)
Група D
1. "Олімпіакос" (Греція)
2. "Айнтрахт" (Німеччина)
3. "Фенербахче" (Туреччина)
4. "Антверпен" (Бельгія)
Група E
1. "Лаціо" (Італія)
2. "Локомотив" (Росія)
3. "Марсель" (Франція)
4. "Галатасарай" (Туреччина)
Група F
1. "Брага" (Португалія)
2. "Црвена Звезда" (Сербія)
3. "Лудогорець" (Болгарія)
4. "Мідтьюлланн" (Данія)
Група G
1. "Байєр" (Німеччина)
2. "Селтік" (Шотландія)
3. "Реал Бетіс" (Іспанія)
4. "Ференцварош" (Угорщина)
Група H
1. "Динамо" (Загреб, Хорватія)
2. "Генк" (Бельгія)
3. "Вест Гем" (Англія)
4. "Рапід" (Австрія)
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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