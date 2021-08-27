Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З цього сезону Ліга Європи пройде за новим форматом. На груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.



Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть треті місця в своїх квартетах Ліги Європи, зіграють в Лізі конференцій.



Вперше з сезону 2007/08 у груповому етапі Ліги Європи не зіграють українські клуби.



Проте українські вболівальники зможуть повболівати за українців, які виступають в іноземних клубах. У Лізі Європи зіграє "Вест Гем" Андрія Ярмоленка, "Лудогорець" Ігоря Пластуна і "Ференцварош" Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна.



Ліга Європи



Груповий етап

Група А



1. "Ліон" (Франція)



2. "Рейнджерс" (Шотландія)



3. "Спарта" (Прага, Чехія)



4. "Брондбю" (Данія)



Група B



1. "Монако" (Франція)



2. ПСВ (Нідерланди)



3. "Реал Сосьєдад" (Іспанія)



4. "Штурм" (Австрія)



Група C



1. "Наполі" (Італія)



2. "Лестер" (Англія)



3. "Спартак" (Росія)



4. "Легія" (Польща)



Група D



1. "Олімпіакос" (Греція)



2. "Айнтрахт" (Німеччина)



3. "Фенербахче" (Туреччина)



4. "Антверпен" (Бельгія)



Група E



1. "Лаціо" (Італія)



2. "Локомотив" (Росія)



3. "Марсель" (Франція)



4. "Галатасарай" (Туреччина)



Група F



1. "Брага" (Португалія)



2. "Црвена Звезда" (Сербія)



3. "Лудогорець" (Болгарія)



4. "Мідтьюлланн" (Данія)



Група G



1. "Байєр" (Німеччина)



2. "Селтік" (Шотландія)



3. "Реал Бетіс" (Іспанія)



4. "Ференцварош" (Угорщина)



Група H



1. "Динамо" (Загреб, Хорватія)



2. "Генк" (Бельгія)



3. "Вест Гем" (Англія)



4. "Рапід" (Австрія)





26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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