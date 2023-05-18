Ліга Європи: розклад повторних матчів і трансляцій півфіналу
У четвер, 18 травня, будуть зіграні повторні матчі півфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Півфінал. Повторні зустрічі
18 травня
22:00 "Байєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) (Перший матч - 0:1)
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) (Перший матч - 1:1)
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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