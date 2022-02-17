Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зустріч, яка відбувалась у молдовському Тирасполі, сенсаційно завершилась перемогою господарів. "Шериф" забив два м'ячі у ворота "Браги". Португальських фанатів засмутили Себастьєн Тіль та Адама Траоре.



Український тренер Юрій Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. Виграв титул чемпіона Молдови та зумів пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів, де обіграв "Реал", двічі зіграв внічию проти "Шахтаря" і вийшов у плей-офф Ліги Європи.



Під керівництвом 55-річного українця "Шериф" показав найкращий результат у єврокубках в історії.



Ліга Європи



Стикові матчі



17 лютого



"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалія) 2:0



Голи: Тіль, 43 (пен.), Траоре, 83

В іншому матчі іспанська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Наполі".