Ліга Європи: список усіх команд, які зіграють у турнірі
Після завершення кваліфікації визначились всі учасники групового етапу Ліги Європи 2021/22
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З цього сезону Ліга Європи пройде за новим форматом. На груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.
Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть треті місця в своїх квартетах Ліги Європи, зіграють в Лізі конференцій.
Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня.
Вперше з сезону 2007/08 у груповому етапі Ліги Європи не зіграють українські клуби.
Всі учасники групового раунду Ліги Європи
Франція: "Ліон", "Марсель", "Монако"
Англія: "Лестер", "Вест Гем"
Іспанія: "Реал Сосьєдад", "Бетіс"
Італія: "Наполі", "Лаціо"
Німеччина: "Айнтрахт", "Байєр"
Данія: "Мідтьюллан", "Брондбю"
Шотландія: "Рейнджерс", "Селтік"
Туреччина: "Фенербахче", "Галатасарай"
Росія: "Локомотив", "Спартак"
Австрія: "Рапід" Відень, "Штурм"
Бельгія: "Генк", "Антверпен"
Португалія: "Брага"
Нідерланди: ПСВ
Сербія: "Црвена Звезда"
Хорватія: "Динамо" Загреб
Болгарія: "Лудогорець"
Угорщина: "Ференцварош"
Греція: "Олімпіакос"
Чехія: "Спарта"
Польща: "Легія"
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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