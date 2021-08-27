Ліга Європи: список усіх команд, які зіграють у турнірі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З цього сезону Ліга Європи пройде за новим форматом. На груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.



Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть треті місця в своїх квартетах Ліги Європи, зіграють в Лізі конференцій.



Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня.



Вперше з сезону 2007/08 у груповому етапі Ліги Європи не зіграють українські клуби.



Всі учасники групового раунду Ліги Європи

Франція: "Ліон", "Марсель", "Монако"



Англія: "Лестер", "Вест Гем"

Іспанія: "Реал Сосьєдад", "Бетіс"

Італія: "Наполі", "Лаціо"

Німеччина: "Айнтрахт", "Байєр"

Данія: "Мідтьюллан", "Брондбю"

Шотландія: "Рейнджерс", "Селтік"

Туреччина: "Фенербахче", "Галатасарай"

Росія: "Локомотив", "Спартак"

Австрія: "Рапід" Відень, "Штурм"

Бельгія: "Генк", "Антверпен"

Португалія: "Брага"

Нідерланди: ПСВ

Сербія: "Црвена Звезда"



Хорватія: "Динамо" Загреб

Болгарія: "Лудогорець"

Угорщина: "Ференцварош"

Греція: "Олімпіакос"



Чехія: "Спарта"

Польща: "Легія"

26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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