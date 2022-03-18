Ліга Європи: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
У п'ятницю, 18 березня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбувалося у Ньоні (Швейцарія). У процедурі брали участь іспанська "Барселона", італійська "Аталанта", англійський "Вест Гем", португальська "Брага", німецькі "Айнтрахт" та "Лейпциг", французький "Ліон" та шотландський "Рейнджерс".
Під час процедури посів не використовувався, а клуби із однієї країни могли зустрітися між собою.
У підсумку сформувалися наступні чвертьфінальні пари:
1. "Лейпциг" - "Аталанта"
2. "Айнтрахт" - "Барселона"
3. "Вест Гем" - "Ліон"
4. "Брага" - "Рейнджерс"
У півфіналі зустрінуться переможці пар 1 і 4 та 3 і 2.
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 та 14 квітня. Фінал заплановано на 18 травня у Севільї (Іспанія).
- Нагадаємо, 18 березня відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу футбольної Ліги чемпіонів.
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