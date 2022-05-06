Ліга Європи: яким буде фінал турніру
Цьогоріч у фіналі Ліги Європи зустрінуться німецький "Айнтрахт" і шотландський "Рейнджерс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Айнтрахт" виявився сильнішим за лондонський "Вест Гем" (3:1 за сумою двох матчів), а "Рейнджерс" сенсаційно переміг німецький "Лейпциг" (3:2)
Фінал Ліги Європи пройде 18 травня. Матч пройде на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.
- 3 травня у півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".
- Мадридський "Реал" переміг англійський "Манчестер Сіті" в овертаймі другого півфіналу ЛЧ.
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