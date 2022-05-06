Ліга Європи: яким буде фінал турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Айнтрахт" виявився сильнішим за лондонський "Вест Гем" (3:1 за сумою двох матчів), а "Рейнджерс" сенсаційно переміг німецький "Лейпциг" (3:2)



Фінал Ліги Європи пройде 18 травня. Матч пройде на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb