Ліга Європи: За кого українцям вболівати у турнірі
У цьому сезоні Ліги Європи не зіграє жоден український футбольний клуб
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Клуби з України не зіграють у цій Лізі Європи, але ми зможемо підтримувати наших футболістів, які виступають за кордоном.
Українські вболівальники з особливим інтересом спостерігатимуть за матчами лондонського "Вест Гема" Андрія Ярмоленка, варшавської "Легії" Ігоря Харатіна, угорським "Ференцварошем" Олександра Зубкова та болгарським "Лудогорцем" Ігоря Пластуна.
Матчі 1-го туру Ліги Європи пройдуть вже сьогодні.
- Нагадаємо, 15 вересня у 1-му турі групового етапу московський "Спартак" вдома програв варшавській "Легії".
- "Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.
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