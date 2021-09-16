Ліга Європи: За кого українцям вболівати у турнірі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Клуби з України не зіграють у цій Лізі Європи, але ми зможемо підтримувати наших футболістів, які виступають за кордоном.



Українські вболівальники з особливим інтересом спостерігатимуть за матчами лондонського "Вест Гема" Андрія Ярмоленка, варшавської "Легії" Ігоря Харатіна, угорським "Ференцварошем" Олександра Зубкова та болгарським "Лудогорцем" Ігоря Пластуна.



Матчі 1-го туру Ліги Європи пройдуть вже сьогодні.

Нагадаємо, 15 вересня у 1-му турі групового етапу московський "Спартак" вдома програв варшавській "Легії".

"Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.

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