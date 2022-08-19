Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
У четвер, 18 серпня, були зіграні перші матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
Плей-офф раунд кваліфікації. Перші матчі
18 серпня
"Ракув" (Польща) - "Славія" (Чехія) 2:1
Голи: Лопес, 29, Тудор, 61 - Голеш, 60
"ЦСКА" (Софія, Болгарія) – "Базель" (Швейцарія) 1:0
Гол: Лопес, 70 (авт.)
"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Ніцца" (Франція) 1:0
Гол: Періца 74
"Мольде" (Швеція) - "Вольфсбергер" (Австрія) 0:1
Гол: Барібо, 22
"Словацко" (Чехія) - АІК (Швеція) 3:0
Голи: Петржела, 28, Синявський, 77, Рейнберк, 81
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Андерлехт" (Бельгія) 0:1
Гол: Делькруа, 57
РФШ (Латвія) – "Лінфілд" (Північна Ірландія) 2:2
Голи: Фрізенбіхлер, 89, Ліпущек, 90+6 - Фаллон, 38, Купер, 71
"Універсітатя Крайова" (Румунія) - "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) 1:1
Голи: Іван, 74 (пен.) - Хатуель, 70
Вилучення: Папп, 46 - Ельхамед, 73
"Істанбул" (Туреччина) - "Антверпен" (Бельгія) 1:1
Голи: Чуіар, 54 - Алмейда, 88
"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Рапід" (Австрія) 1:1
Голи: Ульріх, 10 - Дрейф, 53
"Зриньскі" (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина) 1:0
Гол: Більбія, 89
Вилучення: Барсегян ("Слован"), 69
"Марибор" (Словенія) - "Клуж" (Румунія) 0:0
"Кельн" (Німеччина) - "Фехервар" (Угорщина) 1:2
Голи: Діц, 14 - Зівзівадзе, 32, Дардай, 40
Вилучення: Шабо ("Кельн"), 21
"Стяуа" (Румунія) - "Вікінг" (Норвегія) 1:2
Голи: Коман, 3 - Кабран, 5, Бьорсхол, 35
"Лех" (Польща) - "Дюделанж" (Люксембург) 2:0
Голи: Вельде, 6, Ісхак, 66
Вилучення: Мілич ("Лех"), 88
"Вільярреал" (Іспанія) - "Хайдук" (Хорватія) 4:2
Голи: Моралес, 14, 36 Лівая, 19, автогол, Морено, 45+1 - Біук, 2, Фоссаті, 85, з пенальті
"Вест Гем" (Англія) - "Віборг" (Данія) 3:1
Голи: Скамакка, 23, Боуен, 64, Антоніо, 67 - Бонде, 69
"АЗ Алкмаар" (Нідерланди) – "Жил Вісенте" (Португалія) 4:0
Голи: Де Віт, 24, 89, Лахдо, 78, Павлідіс, 85
"Фіорентина" (Італія) - "Твенте" (Нідерланди) 2:1
Голи: Гонсалес, 2, Артур, 31 - Черни, 65
"Партизан" (Сербія) - "Гамрун" (Мальта) 4:1
Голи: Гомеш, 15, Урошевич, 25, Діабате, 33, Андраде, 77 - Гілломьє, 52
"Шкупі" (Північна Македонія) - "Баллкані" (Косово) 1:2
Голи: Атетунджі, 19 - Ррахмані, 23, Кореніца, 67
- 18 серпня у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпріотському "АЕК Ларнаку".
- У четвер, 18 серпня, були зіграні перші матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи.
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