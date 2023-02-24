Ліга конференцій: результати жеребкування 1/8 фіналу
Сьогодні, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 9 та 16 березня.
Ліга конференцій
1/8 фіналу
"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Вест Гем" (Англія)
"Фіорентина" (Італія) - "Сівасспор" (Туреччина)
"Лаціо" (Італія) - АЗ (Нідерланди)
"Лех" (Польща) - "Юргорден" (Швеція)
"Базель" (Швейцарія) - "Слован" Братислава (Словаччина)
"Шериф" (Молдова) - "Ніцца" (Франція)
"Андерлехт" (Бельгія) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Гент" (Бельгія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
- У Лізі Європи донецький "Шахтар" по пенальті здолав французький "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.13Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе