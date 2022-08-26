Ліга конференцій: результати жеребкування групового етапу
Сьогодні, 26 серпня, відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій і своїх суперників дізналось СК "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний представник України в ЛК цьогоріч - СК "Дніпро-1", які вилетіли в цей турнір з кваліфікації Ліги Європи. На жеребкуванні українці були у четвертому кошику.
Після жеребкування відомо, що українці потрапили у групу E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.
Результати жеребкування Ліги конференцій
Група А
"Істанбул" (Туреччина), "Фіорентина" (Італія), "Хартс" (Шотландія), РФШ (Латвія)
Група В
"Вест Гем" (Англія), "Стяуа" (Румунія), "Андерлехт" (Бельгія), "Сількеборг" (Данія)
Група С
"Вільярреал" (Іспанія), "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль), "Аустрія" (Австрія), "Лех" (Польща)
Група D
"Партизан" (Сербія), "Кельн" (Німеччина), "Ніцца" (Франція), "Словацько" (Чехія)
Група E
АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн), "Дніпро-1" (Україна)
Група F
"Гент" (Бельгія), "Мольде" (Норвегія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Юргорден" (Швеція)
Група G
"Славія" Прага (Чехія), ЧФР (Румунія), "Сівасспор" (Туреччина), "Балкані" (Косово)
Група Н
"Базель" (Швейцарія), "Слован" (Словаччина), "Жальгіріс" (Литва), "Пюнік" (Вірменія)(Туреччина)
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23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.
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