Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний представник України в ЛК цьогоріч - СК "Дніпро-1", які вилетіли в цей турнір з кваліфікації Ліги Європи. На жеребкуванні українці були у четвертому кошику.

Після жеребкування відомо, що українці потрапили у групу E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Група А

"Істанбул" (Туреччина), "Фіорентина" (Італія), "Хартс" (Шотландія), РФШ (Латвія)

Група В

"Вест Гем" (Англія), "Стяуа" (Румунія), "Андерлехт" (Бельгія), "Сількеборг" (Данія)

Група С

"Вільярреал" (Іспанія), "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль), "Аустрія" (Австрія), "Лех" (Польща)

Група D

"Партизан" (Сербія), "Кельн" (Німеччина), "Ніцца" (Франція), "Словацько" (Чехія)

Група E

АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн), "Дніпро-1" (Україна)

Група F

"Гент" (Бельгія), "Мольде" (Норвегія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Юргорден" (Швеція)

Група G

"Славія" Прага (Чехія), ЧФР (Румунія), "Сівасспор" (Туреччина), "Балкані" (Косово)

Група Н

"Базель" (Швейцарія), "Слован" (Словаччина), "Жальгіріс" (Литва), "Пюнік" (Вірменія)(Туреччина)

23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb