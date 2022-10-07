Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 3-го туру нідерландці очолили квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 4 набраних пунктів. "Аполлон" з 1 балом йде останнім. "Вадуц" - третій - 2 очки.

6 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" поступилось французькому "Ренну".

У Лізі конференцій український СК "Дніпро-1" зіграв внічию з ліхтенштейнським "Вадуцом".

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