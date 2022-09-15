Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Дніпра-1" після перемоги в 2-му турі
Український "Дніпро-1" покращив становище в турнірній таблиці групи E після 2-го туру Ліги конфренцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Дніпра-1" проти "Аполлона" закінчився перемогою українців з рахунком 3:1. У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 2-го туру нідерландці з 6 очками очолюють квартет. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 3 бали. "Аполлон" і "Вадуц" минулого тижня зіграли внічию.
У 3-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Вадуцом". Матч відбудеться 6 жовтня.
- 8 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському "АЗ Алкмар".
- 15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.
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