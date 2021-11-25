Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після ганебної поразки в матчі з "Ромою"
Луганська "Зоря" втратила шанси на вихід з групи після того, як програла італійській "Ромі" у Лізі конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція на Megogo.
- 25 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійські "Ромі".
- У 5-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Вест Гем" переміг віденський "Рапід".
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