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"Зоря" розгромно програла "Ромі" і слідом за "Динамо" та "Шахтарем" втратила шанси на плей-офф єврокубків

25 листопада, 2021 четвер
23:50
Спорт "Рома" - "Зоря"

У 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійські "Ромі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зоря" пропустила від "Роми" 4 голи. У ворота луганців дубль оформив Теммі Абрахам, також забили Карлес Перес і Ніколо Дзаньоло. 

На 41-й хвилині Жордан Верету не реалізував пенальті у ворота "Зорі".

Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.

У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.

У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція на Megogo.

Ліга конференцій

5-й тур

25 листопада

"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна) 4:0

Голи: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

Нереалізований пенальті: Верету, 41

"Зоря": Мацапура, Жунінью (Снурніцин, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца (Крістіан, 85), Сайядманеш (Овусу, 84), Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46).

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