"Зоря" розгромно програла "Ромі" і слідом за "Динамо" та "Шахтарем" втратила шанси на плей-офф єврокубків

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Зоря" пропустила від "Роми" 4 голи. У ворота луганців дубль оформив Теммі Абрахам, також забили Карлес Перес і Ніколо Дзаньоло.



На 41-й хвилині Жордан Верету не реалізував пенальті у ворота "Зорі".



Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція на Megogo.



Ліга конференцій



5-й тур



25 листопада



"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна) 4:0



Голи: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75



Нереалізований пенальті: Верету, 41



"Зоря": Мацапура, Жунінью (Снурніцин, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца (Крістіан, 85), Сайядманеш (Овусу, 84), Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46).

???? How good is Nicolò Zaniolo? ????



He scores Roma's second goal and provided the assist for their third ????????????#UECL pic.twitter.com/RXm5eHVMIP — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 25, 2021