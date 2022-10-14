Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Дніпра-1" після 4-го туру
Після 4-го туру групового раунду Ліги конференцій СК "Дніпро-1" займає другу позицію у групі E
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 4-го туру нідерландці очолюють квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 7 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.
У 5-му турі ЛК "Дніпро-1" зіграє проти "Аполлона". Матч відбудеться 27 жовтня.
- У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1.
- У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц", який представляє Ліхтенштейн.
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