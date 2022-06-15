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Головна Спорт Ліга націй: Петраков назвав головну причину втрати очок у матчі з Ірландією

Ліга націй: Петраков назвав головну причину втрати очок у матчі з Ірландією

15 червня, 2022 середа
09:28
Спорт Збірна України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що його команда зіграла внічию 1:1 з Ірландією у Лізі націй через втому

Про це повідомляє Футбол 1

"Хлопці – молодці. Дотягнули до кінця, хоча вже бракувало сил. Це п'ята гра, тому я їм дякую дуже. Довгий збір і хлопці втомились. Всі перехворіли, по два-три дні була температура. З чим я пов'язую високий брак у першому таймі? Втома, все втома. Від ірландців я очікував такої гри, вони були свіжіші за нас, це було видно. Добре, що відігралися", - сказав Петраков. 

Він додав, що на хід гри також вплинули травми Руслана Малиновського та Віталія Миколенка, яких довелося замінити. 

"Малиновський не міг далі грати, йому забили кістку. Матвієнко теж попросив заміну – у нього коліна. Загалом, я задоволений, як хлопці грали. Передаємо привіт нашим уболівальникам в Україні, ЗСУ – ми грали для вас. Щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили, зробили все можливе. Вже у вересні будемо далі дивитись, як діяти. Ми на першому місці у Лізі націй, передихнемо, подивимось, коли стартує чемпіонат, і там будемо рухатись далі", – підсумував Петраков. 

Наразі українці мають 7 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Шотландія набрала 6 пунктів, Ірландія - 4. У Вірменії 3 бали та остання позиція. 

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футбол
Збірна України
Ліга націй
збірна Ірландії
Олександр Петраков
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