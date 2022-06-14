Україна та Ірландія зіграли внічию у Лізі націй
У 4-му турі Ліги націй збірна України зіграла внічию проти Ірландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходився у польському Лодзі, закінчився з рахунком 1:1. Єдиний гол для України забив Артем Довбик, це трапилось на старті першого тайму. Асист у Андрія Ярмоленка, який після розкішного дриблінгу віддав класну передачу на пусті ворота для форварда.
М'яч у ворота України забив Нейтан Майкл Коллінз. Правий захисник перехопив м'яч на 31-й хвилині, на швидкості обіграв кількох наших гравців та переграв Дмитра Різника.
Усі фото - Getty Images
Наразі українці мають 7 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Шотландія набрала 6 пунктів, Ірландія - 4. У Вірменії 3 бали та остання позиція у квартеті.
Наступні матчі Ліги націй пройдуть вже у вересні цього року.
Ліга націй
Дивізіон B. Група 1
4-й тур
14 червня
Україна - Ірландія 1:1
Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31
Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.
- 8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
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