Україна та Ірландія зіграли внічию у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходився у польському Лодзі, закінчився з рахунком 1:1. Єдиний гол для України забив Артем Довбик, це трапилось на старті першого тайму. Асист у Андрія Ярмоленка, який після розкішного дриблінгу віддав класну передачу на пусті ворота для форварда.

М'яч у ворота України забив Нейтан Майкл Коллінз. Правий захисник перехопив м'яч на 31-й хвилині, на швидкості обіграв кількох наших гравців та переграв Дмитра Різника.



Усі фото - Getty Images

Наразі українці мають 7 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Шотландія набрала 6 пунктів, Ірландія - 4. У Вірменії 3 бали та остання позиція у квартеті.

Наступні матчі Ліги націй пройдуть вже у вересні цього року.

Ліга націй

Дивізіон B. Група 1

4-й тур

14 червня

Україна - Ірландія 1:1

Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

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